الحكومة العراقية تعلن الحرب على "الفضائيين"

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال طلال في مؤتمر صحفي، إنه "لا يخفى على المواطنين الإرباك الكبير في عدد الموظفين الحقيقيين الفعليين وما نسمعه عنه حول الفضائيين المتواجدين في دوائر الدولة".
وأوضح أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط ويضم في عضويته كل من مستشار رئيس الوزراء وممثل عن ديوان الرقابة المالية ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن وزارة التجارة، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع، لدراسة الأمر".
وأشار إلى أن "هذا الفريق يتولى تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة عبر اعتماد التكنلوجيا الحديثة في حصر الموظفين وأعدادهم".
وأكد أن "الحكومة العراقية تنوي القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال اتباع هذه الآلية العلمية".
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