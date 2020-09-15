إقليم كردستان: "داعش" لم ينته بعد ولا يزال يشكل تهديدا

بغداد/ علي جواد / الخليج 365

قال وزير البيشمركة في إقليم كردستان شمالي العراق، شورش إسماعيل، الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" لم ينته بعد ولايزال يشكل تهديدا لقواته.

وأوضح إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقده في إقليم كردستان، أن "قوات البيشمركة إلى جانب التحالف الدولي كانا لهما دور كبير في كسر شوكة داعش".

وأكد أن "داعش لم ينته بعد ولايزال يشكل خطرا على قوات البيشمركة، والجيش العراقي في مناطق منها الموصل وديالى وكركوك".

وأضاف الوزير الكردي أن "قوات البيشمركة بحاجة ماسة إلى استمرار دعم وتنسيق التحالف الدولي وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية".

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وتابع إسماعيل "قمنا بمحاولات كبيرة لتعزيز العلاقات مع وزارة الدفاع العراقية".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وتشن القوات العراقية منذ أشهر عمليات عسكرية واسعة في محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) لملاحقة مسلحي تنظيم "داعش" بعد عودة نشاط المسلحين.‎

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