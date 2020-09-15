فلسطين: التطبيع مع إسرائيل "انتهاك" لمبادرة السلام العربية

عوض الرجوب/الخليج 365



اعتبرت فلسطين، الثلاثاء، أن تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل "انتهاكاً صارخاً لمبادرة السلام العربية".



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، بعد لقائه الثلاثاء، عبر "الفيديوكونفرنس"، مع نظيره وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسن.



وقال المالكي إن "الاتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي انتهاك صارخ لمبادرة السلام العربية (2002) التي دعت إلى التطبيع مع إسرائيل بعد انسحابها من الأراضي المحتلة علم 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".



وأعلنت البحرين في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، انضمامها إلى كل من مصر والأردن والإمارات في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.



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ودعا المالكي "الدول العربية والإسلامية إلى دعم فلسطين، لمواجهة مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تسعى لتهميش وتصفية القضية الفلسطينية، عبر تطبيع العلاقات بين الاحتلال ودول عربية".

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقيات لا تخدم سوى الدعاية الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



واستعرض المالكي مع نظيره الماليزي، الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، وخاصة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للرد على تطبيع العلاقات الإماراتية البحرينية مع (إسرائيل).



من جانبه، أكد الوزير حسن على موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.