200 ألف رافض لتطبيع الإمارات والبحرين يوقعون "ميثاق فلسطين"

أبو ظبي/ الخليج 365

أعلنت رابطة إماراتية، الثلاثاء، أن عدد الموقعين على وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين" تجاوز 200 ألف رافض للتطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر لـ"الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، تزامنا مع توقيع اتفاقيي تطبيع بين المنامة وأبو ظبي وتل أبيب بالبيت الأبيض.

وقالت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع: "وصل عدد الموقعين على ميثاق فلسطين إلى أكثر من 200 ألف موقع".

وكتبت التغريدة تحت هاشتاغ (وسم) #الشعوب_ضد_التطبيع.

وأشارت إلى وجود موقعين إلكترونيين أحدهما باللغة العربية والثاني بالإنجليزية يتيحان التوقيع.

وأضافت: "وقع واحصل على ميثاق فلسطين (نسخة إلكترونية) الذي ينص على نصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني لنقول للعالم أن الشعوب ضد التطبيع".

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وأعلنت خلال دعوتها للتوقيع عن "انطلاق الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ونقلت الرابطة تغريدات عديدة لنشطاء خليجيين وفلسطينين بينهم الفلسطيني أدهم أبو سلمية يحثون على التوقيع على الميثاق.

ودشنت الرابطة الإماراتية من مجموعة من المثقفين والأكاديميين المعارضيين خارج البلاد، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس/آب الماضي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى إتفاق تطبيع بين البلدين.



وتهدف الرابطة إلى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل".



ويستضيف ترامب، الثلاثاء، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما، لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.