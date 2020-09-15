استهجان أممي لعدم وفاء الرياض وأبوظبي بتعهداتهما المالية لليمن

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

وجه مسؤول أممي، الثلاثاء، انتقادات قاسية للسعودية والإمارات لعدم وفائهما بتقديم أي مساهمات مالية لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لصالح اليمن للعام الحالي.

وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن عقدت اليوم إن "العديد من المانحين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تتحملان مسؤولية خاصة"، في إشارة للحرب التي تشنها الدولتان في اليمن منذ سنوات.

وأضاف: "هاتان الدولتان لم تقدمان شيئًا حتى الآن لخطة الأمم المتحدة لهذا العام".

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وقال لوكوك: "إنه أمر مستهجن بشكل خاص أن نتلقى وعودا بالمال، ما يمنح الناس الأمل في أن المساعدة قد تكون في الطريق، ثم تتحطم تلك الآمال بمجرد الفشل في الوفاء بالوعد".

وأوضح المسؤول الأممي أن خطة الأمم المتحدة في اليمن تلقت دعما بنسبة 30 بالمئة فقط من المبالغ المطلوبة لتغطية عمليات وكالات الإغاثة، مشيرا إلى أن أكثر من 9 ملايين يمني تأثروا بتخفيض برامج المساعدة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وحذر لوكوك من أن "الاستمرار في منع الأموال عن الاستجابة الإنسانية الآن سيكون بمثابة حكم بالإعدام على العديد من العائلات في اليمن".

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