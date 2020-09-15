ترامب يستقبل قادة من إسرائيل والإمارات والبحرين

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنه بدأ استقبال قادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاق التطبيع المثير للجدل.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مرفقا بفيديو مصور من البيت الأبيض، خلال الاستعداد لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

وقال ترامب: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".

Advertisements

وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".

وفي وقت سابق اليوم، كتب البيت الأبيض في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض! الرئيس دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية".

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.