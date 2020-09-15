2021.. "عام ثقافي" بين الدوحة وواشنطن

الدوحة / الخليج 365
وقعت قطر والولايات المتحدة، اتفاقية العام الثقافي بين البلدين 2021، على هامش الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي انطلق الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر بيان عن "متاحف قطر" (حكومي) صادر الثلاثاء أن التوقيع الذي تم على هامش الافتتاح، يهدف لتعزيز التبادل الثقافي والفني.
و"الأعوام الثقافية"، هي تبادل ثقافي دولي سنوي يهدف إلى تعميق التفاهم بين الدول وشعوبها.
وأقامت قطر أعواما ثقافية عديدة أولها مع اليابان 2012، ثم المملكة المتحدة 2013، والبرازيل 2014، وتركيا 2015، والصين 2016، وألمانيا 2017، وروسيا 2018، والهند 2019، وفرنسا 2020.
وعقد الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الأول في واشنطن، في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم، تم الاتفاق بموجبها على تحويل الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى حوار سنوي يعقد كل عام مرة بإحدى عاصمتي الدولتين.
وانعقدت نسختان من الحوار القطري الأمريكي، أولهما بواشنطن في 2018 والثانية بالدوحة 2019، والثالثة حاليا لا تزال مقامة في العاصمة الأمريكية، دون موعد محدد بانتهائها.
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