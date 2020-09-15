منظمة التحرير الفلسطينية لـ"ترامب": لا نقايض حقوقنا بالمال

عوض الرجوب/الخليج 365

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتضمن مقايضة الحقوق والثوابت الفلسطينية بالمال، قائلة: "لا يمكن لفلسطيني القبول بذلك".

جاء ذلك في حديث أدلى به للأناضول، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، ردا على تصريحات متلفزة لترامب، أذيعت قبيل ساعات من بدء مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

وقال ترامب، الثلاثاء: "جميع الدول التي تدعم الفلسطينيين بالمال، ستوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل (..) والفلسطينيون أنفسهم سيلحقون بالركب".

وأضاف أبو يوسف في حديثه للأناضول: "لا يوجد أي فلسطيني يمكن أن يقبل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو يقايضها بالمال".

وتابع القيادي الفلسطيني: "الولايات المتحدة جربت في مؤتمر المنامة (2019 لبحث القضية الفلسطينية)، الشق الاقتصادي، وفشلت فشلا ذريعا في عملية الترويج لمليارات الدولارات مقابل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني".

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وأضاف: "كل المفاصل التي تعرضت لها القضية الفلسطينية ومحاولات المس بالثوابت (..)، كانت دائما تفشل على صخرة الرفض الفلسطيني للمساس بهذه الحقوق".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن "القيادة الآن على ذات الطريق التي ترفض أي مساس بالحقوق المصانة أيضا بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تضمن حقوق شعبنا في عودة اللاجئين، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

ويستضيف ترامب، في وقت لاحق، الثلاثاء، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما، لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

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