متحدث عشائري: "بي كا كا" تخطط لاستهدف قادة بالجيش العراقي

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بالعراق، مزاحم حويت، أن "منظمة "بي كا كا" الإرهابية تخطط لاستهداف قادة عسكريين في فرقة المشاة 15، التابعة لقيادة عمليات غرب نينوى (شمال) بالجيش العراقي في قضاء سنجار".

وقال حويت، في بيان، الثلاثاء، إن هذا المخطط يأتي بعد أن "منعت قطعات فرقة المشاة 15، المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا ضمن حدود سنجار، تسلل عناصر بي كا كا الإرهابية إلى جبل سنجار (غربي محافظة نينوى)، وضيقت الخناق بشكل كبير عليهم".

وأضاف أن الهدف من هذا المخطط هو "زعزعة الأوضاع الأمنية، وخلق فتنة طائفية في قضاء سنجار".

Advertisements

ودعا الحويت رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى "إخراج منظمة بي كا كا الإرهابية من سنجار، وإطلاق سراح المعتقلين (في سجون المنظمة) من الرجال والنساء المعتقلين حاليا في سجون سرية تحت الأرض في جبل سنجار".

وأردف: "هناك مقابر جماعية تعود إلى سجناء من الرجال والنساء تم تصفيتهم من قبل منظمة بي كا كا ودفنهم في مناطق داخل جبل سنجار، والضحايا من سكان المحافظات الغربية"، في إشارة إلى المحافظات التي تقطنها غالبية سنية.

وأوجدت منظمة "بي كا كا" لنفسها موطئ قدم في نينوى، وخاصة قضاء سنجار، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة، صيف 2014، وأنشأت المنظمة هناك ما تُسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

ولا يزال مسلحو المنظمة الإرهابية ينتشرون في المنطقة، رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وكذلك إقليم كردستان شمالي البلاد بضرورة مغادرتهم المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.