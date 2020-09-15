سفير تركيا الجديد بالدوحة يلتقي وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال

الدوحة/الخليج 365

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، نشاطاً مكثفاً لسفير تركيا الجديد مصطفى كوكصو، عقب اعتماده من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتصف أغسطس/آب الماضي.

والتقى كوكصو خلال الفترة الماضية، عددا من الوزراء والمسؤولين القطريين، إضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في قطر وثُلة من رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني القطري، وممثلي الهيئات التركية بالدوحة، بحسب مراسل الخليج 365.

وزار السفير التركي، وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية غيث بن مبارك الكواري، والمواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، والتعليم والتعليم العالي محمد بن عبد الواحد الحمادي، والعدل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف بن محمد العثمان فخرو.

وتناولت تلك اللقاءات العلاقات بين البلدين وبحث القيام بالمشروعات المشتركة على الصعيد الثنائي.

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كما التقى كوكصو، رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال المالي.

والتقى السفي القطري أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان الوطنية القطرية علي بن صميخ المري، ومدير عام الأمن العام في دولة قطر سعد بن جاسم الخليفي، وتم تناول المواضيع المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الأمن.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.