ألمانيا تعتزم استقبال 1500 طالب لجوء من الجزر اليونانية

برلين/الخليج 365

أعلنت الحكومة الألمانية، فتح الباب أمام 1500 طالب لجوء قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق، الثلاثاء الماضي في جزيرة ميديللي "لسبوس" اليونانية.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، الثلاثاء، على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (DPA).

ومن المخطط استقبال عائلات لديها أطفال وتمّت مناقشة هذا المقترح مع الحكومة اليونانية.

ونقلت الوكالة أنه من المنتظر أن يوافق، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الذي يؤيد قبول المزيد من طالبي اللجوء، على خطة ميركل وسيهوفر.

من جانبه، قال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتزانيش، إن "الحكومة لا تتكون من المستشارة ووزير الداخلية فقط، لا أعلم عدد طالبي اللجوء القادمين، من ضروري أن تأخذ الحكومة القرار بالإجماع".

من جهتها، قالت نائبة رئيس كتلة حزب الخضر الألماني، كاترين غورينغ إيكاردت "سأكون سعيدة لكل شخص يُنقذ من هذه الكارثة. وقبول 400 عائلة تتمتع بوضع الحماية هو عمل رائع".

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وأشارت غورينغ إيكاردت أن حزبها يريد من الحكومة قبول 5 آلاف طالب لجوء.

كما رحب رئيس حزب الوحدة الاجتماعية المسيحي الألماني، ماركوس سودر، بالخطة الألمانية معتبرا أن بلاده قد قامت بواجبها في المساعدة، حال إيفائها بوعدها في جلب العدد المعلن عنه.

والخميس، قالت ميركل، إن فرنسا وألمانيا ستستضيفان أطفالا أصبحوا بلا مأوى بعد أن أتى حريق على مخيم مكتظ بالمهاجرين على جزيرة ميديللي.

وسبق لوزير الداخلية الألماني زيهوفر أن أعلن الجمعة الماضية، عن نية بلاده استقبال ما يتراوح بين 100 و150 قاصراً من إجمالي 400 قاصر غير مصحوبين بذويهم.

وأضاف أنه من المخطط في خطوة تالية التحدث مع أثينا حول استقبال العائلات المصحوبة بأطفال.

والثلاثاء الماضي، دمر حريق مخيم "موريا"، بالكامل تقريبا، وقالت السلطات اليونانية إنها تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الحادث متعمدا.

ويضم "موريا" نحو 12 ألفا و500 طالب لجوء، وانتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية مرارا وضع المخيم، مشيرة إلى الاكتظاظ والظروف غير الإنسانية فيه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.