أنقرة.. أكار يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أنقرة/الخليج 365



استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية أحمد معيتيق.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية بعقد أكار اجتماعا مع معيتيق بمقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.



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وأكد أكار على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها.



وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.



والإثنين، استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قائد القوات البحرية الليبية، عبد الحكيم أبو حولية، في مقر الوزارة بأنقرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.