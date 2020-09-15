تونس.. عودة الدراسة وسط إجراءات احترازية من كورونا

تونس/ يسرى ونّاس /الخليج 365
انطلق العام الدراسي الجديد في تونس، الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.
وأشرف رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، على انطلاق العودة المدرسية في المدرسة الابتدائية بمدينة أكودة التابعة لولاية سوسة شرق البلاد.
وأكد رئيس الحكومة وجود بروتوكل صحي خاص بالعودة المدرسية يجب احترامه.
وقال إن الجميع يجب أن يشارك في التوقي من هذا الفيروس بدءا من التلاميذ، مرورا بأولياء الأمور ووصولا للإطار التربوي.
ويعود أكثر من مليوني تلميذ فى تونس، الثلاثاء، بصفة متدرجة، وفق أجندة ضبطتها وزارة التربية وذلك توقيا من انتشار فيروس كورونا.
ووفق الأجندة ذاتها، فإن الدراسة ستكون يوما بعد يوم (يوم دراسة ويوم راحة) ولن يتجاوز عدد التلاميذ في القاعة 18.
وأكدت وزارة التربية في بيان سابق التزامها بأخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق البروتوكول الصحي بكافة المدارس على أكمل وجه وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لمنع فيروس كورونا من التفشي في المدارس.
وحتى الإثنين ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس إلى 7.382، منها 117 وفاة، و2.175 حالة تعاف.
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