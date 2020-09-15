هنية يبحث مع عباس مواجهة التطبيع وصفقة القرن

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيه على "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن الأمريكية، ومخططات الضم، والتطبيع".

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها "هنية"، لمقر السفارة الفلسطينية في العاصمة اللبنانية، بيروت، بحسب بيان لحركة حماس، وصل الخليج 365 نسخة عنه.

وأكد "هنية" خلال الاتصال، على أهمية "المضي قدماً في تعزيز وتطوير الخطوات التي تم اتخاذها في مجال مواجهة "التطبيع، و(الخطة الأمريكية المعروفة باسم) صفقة القرن، ومخططات إسرائيل الساعية إلى ضم أراض واسعة في الضفة الغربية".

وبحسب بيان حماس، كان في استقبال "هنية" بمقر السفارة في بيروت، السفير أشرف دبور، وأعضاء قيادة حركة "فتح" في الساحة اللبنانية.

وأشار "هنية"، بحسب البيان، بالجهود المبذولة لـ"توحيد الصف والبيت الفلسطيني، وتعزيز مواقف الشعب الفلسطيني الأصيلة".

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ودعا خلال لقائه بالسفير الفلسطيني، إلى "ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، عبر تفعيل وتطوير منظمة التحرير، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج يمثل الكل الفلسطيني".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الرئيس الفلسطيني، أعرب خلال الاتصال الهاتفي، عن "دعمه ومباركته لجميع الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات ضد قضيتنا الوطنية".

وتستضيف واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما، لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأعلنت البحرين، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

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