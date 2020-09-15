تونس وإيطاليا تبحثان سبل التعاون العسكري

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

بحث وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، وسفير إيطاليا لدى البلاد لورانزو فانارا، سبل التعاون بين البلدين خاصة في المجالين العسكري والتنموي.

جاء ذلك وفق بيان صادر الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الوطني في تونس، بعد لقاء جمع المسؤولين بمقر الوزارة بالعاصمة.

وقال وزير الدفاع، إن إيطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين ومواجهتهما لنفس التحديات الأمنية.

ونوه بتفاعل إيطاليا مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.

كما ثمن البرتاجي دعم إيطاليا لتونس في المجالين العسكري والتنموي.

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من جهته، عبّر السفير الإيطالي عن ارتياحه للتعاون المتميّز في المجالين العسكري والتنموي.

وأكد السفير استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسي ودوره التنموي.

ومع بدء تفشي كورونا في تونس، أعلنت إيطاليا أنها ستمنح تونس 50 مليون يورو (55 مليون دولار)، في إطار التعاون بين البلدين، فيما أرسلت تونس حينها فريقا طبيا لإيطاليا لمساعدتها على مجابهة الفيروس خاصة وأنها كانت من اكثر الدول التي شهدت انتشاره بسرعة.

كما يجري التنسيق في هذه الفترة بين كل من تونس وإيطاليا على بحث السبل الممكنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية مع تزايد تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس نحو إيطاليا.

في المقابل، أكدت السلطات الإيطالية دعم بلادها لتونس واستعدادها لتقديم المساعدات التي تحتاجها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.