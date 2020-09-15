تركيا.. تشييع جثمان شهيد الهلال الأحمر بسوريا

دوزجة/ الأناضلول

شُيع، الثلاثاء، جثمان موظف الهلال الأحمر التركي محمد عارف كيديمان (40 عاما)، الذي استشهد إثر هجوم في سوريا، إلى مثواه الأخير في ولاية دوزجة، شمالي البلاد.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بالولاية، ملفوفا بالعلم التركي، ثم نُقل إلى المسجد الكبير، حيث تمت قراءة موجز عن سيرته، ومن ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت، إجلالا واحتراما لروحه.

ودُفن الشهيد في مقبرة المدينة بعد إقامة صلاة الجنازة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمواطنين.

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شارك في مراسم التشييع، والي دوزجة جودت أتاي، ونائبا العدالة والتنمية عن دوزجة فخري تشاكير، وعائشة يلماظ، ونائب الحركة القومية عن ذات الولاية أوميت يلماظ، ونائب وزير شؤون الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية محمد سليم باغلي، فضلا عن رئيس بلدية دوزجة فاروق أوزلو، ورئيس الهلال الأحمر كرم قنق، ومدير عام الجمعية إبراهيم ألطان.

والجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، استشهاد أحد موظفيه وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

وأضاف أن مجهولين على متن سيارتين بدون لوحات تسجيل ويرتدون أقنعة وملابس مموهة فتحوا النار على سيارة الهلال الأحمر رغم وجود كتابات وشعار المنظمة على سيارتهم.

وأشار أن الهجوم المسلح تسبب في استشهاد أحد موظفي الهلال الأحمر، وإصابة اثنين آخرين بجروح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.