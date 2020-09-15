نيويورك تايمز: ترامب تعهد "سرا" ببيع مقاتلات متطورة للإمارات

نيويورك/ الخليج 365



كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، عن تعهد "سري" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإمارات بشأن صفقة بيع مقاتلات متطورة وطائرات مسيرة (درون) تنفذ ضربات مميتة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها إنّ ترامب "التزم سرا تجاه الإمارات بإمدادها بمقاتلات متطورة وطائرات مسيرة (درون) مميتة " في سبيل إتمام اتفاق تطبيع بين أبوظيبي وإسرائيل.



وأضافت أن مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض ستكون بمثابة "اعتراف ضمني من ترامب بأن بيع الأسلحة حجر زاوية في سياسته الخارجية".



وفي السياق، لفتت "نيويورك تايمز" إلى مخاوف واسعة بين بعض مسؤولي البيت الأبيض من سياسات بيع الأسلحة للرئيس، باعتبارها قد تتسبب في توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المسؤولين الأمريكيين .

وأشارت أنّ هذه المخاوف نابعة من الدعم الأمريكي للسعودية والإمارات عند خوضهما حربًا "كارثية" في اليمن، باستخدام معدات أمريكية في هجمات أودت بحياة آلاف المدنيين.



ورغم مخاوف المسؤولين الأمريكيين، أعلن ترامب في تصريحات صحفية لـ"فوكس نيوز"، اليوم، عدم ممانعته إتمام صفقة بيع مقاتلات إف -35 للإمارات.



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وقال: "لا يوجد مشكلة في بيع مقاتلات إف – 35 للإمارات"، وذلك رغم معارضة إسرائيل الصفقة بذريعة الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة.



غيّر أن الجانب الإماراتي يشير إلى أن اتفاق التطبيع "من المفترض أن يكون قد أزال أي عقبات أمام إتمام هذه الصفقة".



وتضمن واشنطن حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من الدول العربية لتمنحها ما تصفه "بالتفوق العسكري النوعي" على جيرانها.



ويستضيف ترامب، اليوم، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة التطبيع في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات".

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