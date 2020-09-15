شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون البلدية: 5 خطوات للحصول على تصريح إقامة فعالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، خطوات وإجراءات الحصول على تصريح لإقامة فعالية عبر منصة بلدي. وأشارت الشؤون البلدية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه يمكن الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال الخطوات التالية: – الدخول إلى منصة بلدي Advertisements – اختيار خدمة تصريح إقامة فعالية – تعبئة بيانات الطلب – طباعة الترخيص من منصة بلدي – سداد الرسوم بعد اعتماد الأمانة

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