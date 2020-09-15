قبل التوقيع... وزير خارجية البحرين يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

وذكرت قناة "العربية" أن الوزير، عبد اللطيف الزياني، وصل إلى البيت الأبيض، وبدأ مباحثات مع ترامب.

​وكان ترامب قد بدأ استقبال الوفود المشاركة في مراسم توقيع اتفاقي السلام بين إسرائيل والإمارات، وإسرائيل والبحرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".