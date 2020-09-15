نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أظهر فيها الكمامة الرسمية التي تم توزيعها على المشاركين في توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.
وقال غندلمان: "هذه هي الكمامة التي وزعت لضيوف مراسم توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، والتي ستعقد في البيت الأبيض".
ونشر المتحدث باسم نتنياهو شريط فيديو آخر باللغة العربية عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أوضح من خلالها أن الأجواء في البيت الأبيض سعيدة، وبعد قليل سيتم التوقيع على اتفاقيتي توقيع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وكل من الإمارات والبحرين، وبأن تلك اللحظة ستكون لحظة فاصلة في تاريخ بلاده.
وأكد عوفير غندلمان، أن "المراسم ستكون خالدة وهي لحظة فاصلة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر كمامة خاصة بضيوف اتفاقيتي السلام بين اسرائيل وكل من الإمارات والبحرين...صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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