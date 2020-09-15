أستاذ علوم سياسية قطري: السعودية تبعد الإمارات عن أي مصالحة مع الدوحة

وأوضح الهيل، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق إنجازات خارجية على حساب الداخل الأمريكي بينما يواجه استحقاقا رئاسيا بعد نحو شهرين من الآن كما يواجه أكثر من خمسين مليون أمريكي عاطل عن العمل كما يواجه العنصرية وجدار المكسيك ومشاكل مع الديمقراطيين وحتى الجمهوريين ويريد أن يضيف أي انجاز لترسيخ موقفه إزاء كل هذه الأزمات لذا يتكرر الحديث عن الأزمة الخليجية.
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كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا إلى حل الخلاف القائم منذ ثلاثة أعوام بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، قائلا إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع لرؤية حل,
وقال الوزير الأمريكي خلال اجتماع بمقر وزارة الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، إن "إدارة ترامب حريصة على رؤية حل لهذا النزاع وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية القطرية المغلقة حاليا مع دول خليجية أخرى".
وقال أكبر دبلوماسي أمريكي للشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إنه من المحتمل تحقيق تقدم في حل الخلاف خلال أسابيع مشيرا إلى بوادر "مرونة" في المفاوضات.
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