وذكرت الصفحة الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "قطار السلام لن يتوقف في المنامة"، بدعوى أن هناك دولا عربية في طريقها للتطبيع مع بلادها.
واستشهدت الخارجية الإسرائيلية بمقال الكاتب العربي، عبد الرحمن الراشد، في صحيفة "الشرق الأوسط"، والذي جاء تحت عنوان "السفارة خرجت من العمارة"، والذي يتحدث فيه عن التطبيع، وكأن قطار العلاقات العربية مع إسرائيل لن يتوقف في المنامة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.
كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "قطار السلام لن يتوقف في المنامة"... الخارجية الإسرائيلية تعلق على توقيع اتفاق السلام مع البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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