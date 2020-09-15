مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية من وإلى العالم

وقال المسؤول الإعلامي في وزارة النقل السورية سليمان خليل لـ "سبوتنيك": إن "الحركة الملاحية في مطار دمشق الدولي ستستأنف في اليوم الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة السورية، وبما يضمن تطبيقا صارما لشروط ومعايير السلامة العامة للمسافرين والطواقم الأرضية والجوية".

وأضاف خليل أن "قرار استئناف حركة الطيران في بقية المطارات السورية، سيتم اتخاذه وفقا للتقييمات التي سترد إلينا عبر تجربة افتتاح مطار دمشق الدولي".

وأوضح خليل أن "الجهات الوصائية في المديرية العامة للطيران المدني والشركة "السورية للطيران" يعكفون على برمجة جداول الرحلات الصادرة والعابرة، بما يتوافق مع أوضاع محطات المنبع والمصب، والإجراءات المتبعة في الدول التي ستستأنف إليها الرحلات".

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ونقلت وزارة النقل في سوريا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة".

وكانت حركة النقل الجوي في سوريا قد أغلقت في 25 مارس/آذار من العام الجاري، على خلفية حظر شامل اتخذه الفريق الحكومي المعني بالتصدي لجائحة كورونا في البلاد.