شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يعقدان اجتماعا مع ترامب فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد والبحرين عبد اللطيف الزيانى اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل عقد اتفاق السلام مع إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت السابق ذكرت قناة العربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز، وصول وزير الخارجية البحريني إلى البيت الأبيض تمهيدا لتوقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

وذكرت قناة العربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ باستقبال الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام، واستقبل الرئيس الأمريكى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيب الزياني.

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كان قد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء: إن "الإمارات تريد أن تكون لديها علاقة بناءة وإيجابية مع تركيا، لكن السياسة التي تتبعها وإصرارها على ممارسة الانتهاكات هي التي تعيق تحقيق ذلك"، حسب ما نشرته قناة "العربية" الاخبارية.

وأشار قرقاش، إلى أن الاتفاق مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة ويزيدهما نفوذا إلى أن سياسة تركيا حيال مختلف القضايا العربية دفع الإمارات إلى توطيد علاقاتها مع اليونان، مؤكدا أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، موضحا أن سياسات أنقرة تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها.

وعقب "قرقاش" على تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يضع حدا لتقويض "حل الدولتين" ، مشدد على أن تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو نهج جديد، منتقدًا ما وصفه بـ "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين، لأنه لم يحقق أي نجاح في الماضي والاتفاق "الإيجابي" مع إسرائيل سيحقق النتائج التي نريد أن نراها.