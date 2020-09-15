شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وإيطاليا تبديان استعدادهما للعمل على تطوير علاقاتهما الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود ونظيرته الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن استعداد بلديهما التام للعمل على تطويرعلاقاتهما المميزة.

وقال بلجود - في تصريحات للصحفيين عقب لقاء جمعه بنظيرته الإيطالية في الجزائر العاصمة الثلاثاء - "إن البلدين اللذين تربطهما علاقات مميزة يسعيان إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف الميادين".

وأضاف أن البلدين أبديا استعدادهما التام للعمل على تطوير علاقاتهما، مشيرا إلى أن المحادثات الثنائية تمحورت أيضا حول العديد من الجوانب التي تهم الجانبين، مشيرا إلى أن الوزيرة الإيطالية تطرقت في سياق حديثها إلى ظاهرة الهجرة الشرعية.

وأوضح أن عدد الجزائريين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا قليل جدا مقارنة بدول أخرى، مشددا على أن الجزائر تتحمل مسؤولياتها وتتخذ ما هو واجب اتخاذه في هذا المجال.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة الإيطالية عن أمل بلادها في تعاون أوسع مع الجزائر، وقالت "أنا متيقنة بأننا وضعنا أسس تعاون ثنائي جديد بين بلدينا اللذين يعملان دائما في إطار شراكة وجو من الصداقة".

وأضافت أن الجزائر وايطاليا تملكان كل المؤهلات للمضي قدما في علاقاتهما من خلال إرساء تعاون واسع في مختلف المجالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدفق المهاجرين وكل المساعدات التي يمكن للحماية المدنية ان تقدمها، مشيدة، في هذا الصدد، بالخبرة المميزة التي تتمتع بها الحماية المدنية في مجالات الزلازل وحالات الطوارئ.