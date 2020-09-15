شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يستقبل وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل، وصول وزير الخارجية البحريني إلى البيت الأبيض تمهيدا لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدأ باستقبال الوفود المشاركة فى توقيع اتفاق السلام، واستقبل الرئيس الأمريكى وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيب الزيانى.

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وفى وقت سابق قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء: إن "الإمارات تريد أن تكون لديها علاقة بناءة وإيجابية مع تركيا، لكن السياسة التى تتبعها وإصرارها على ممارسة الانتهاكات هي التي تعيق تحقيق ذلك"، حسب ما نشرته قناة "العربية" الاخبارية.

وأشار قرقاش إلى أن الاتفاق مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة ويزيدهما نفوذا إلى أن سياسة تركيا حيال مختلف القضايا العربية دفع الإمارات إلى توطيد علاقاتها مع اليونان، مؤكدا أن تركيا لديها مشاكل فى رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، موضحًا أن سياسات أنقرة تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها.

وعقب "قرقاش" على تعليق ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية يضع حدا لتقويض "حل الدولتين"، مشددا على أن تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو نهج جديد، منتقدًا ما وصفه بـ "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين، لأنه لم يحقق أي نجاح في الماضي والاتفاق "الإيجابي" مع إسرائيل سيحقق النتائج التي نريد أن نراها.