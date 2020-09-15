شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يتلقى اتصالات هاتفيا من "هنية" لبحث خطوات وحدة الموقف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائبه صالح العارورى، اليوم الثلاثاء.

وأعرب أبو مازن، خلال الاتصال – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - الذى جاء أثناء لقاء هنية والوفد المرافق له بسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور وقيادة حركة فتح على الساحة اللبنانية، فى مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة بيروت، عن دعمه ومباركته لجميع الجهود التى تؤكد وحدة الموقف الفلسطينى فى مواجهة المؤامرات.

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وأكد هنية أن هذا الاجتماع يبعث برسالة وحدة وصمود، وشكر هنية الرئيس الفلسطينى على ثقته الكبيرة بجميع الفصائل ومباركته لجميع الخطوات الوحدوية، وقال إن "هذه ثقة نعتز جميعا بها، ونشكر سيادتكم عليها".

وأكد هنية أن اجتماع الأمناء العامين ما كان ليحصل لولا الموقف الداعم للرئيس الفلسطينى محمود عباس، لافتاً إلى أهمية هذا الموقف، وأشاد هنية بخطاب الرئيس خلال الاجتماع ودعمه المسبق واللامحدود للقرارات المنبثقة عن اللقاء، وتلك التى سيتم اعتمادها لاحقاً.