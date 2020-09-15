شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة فى جبهة نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- "إن قوات الجيش اليمني حررت مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأوضح المصدر "أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر المليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالمليشيات خسائر بشرية ومادية".



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