شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يصل بعد قليل للبيت الأبيض للتوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد يصل بعد قليل البيت الأبيض، للتوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل. وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها، وصول وزير الخارجية البحريني إلى البيت الأبيض تمهيدا لتوقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

وقالت قناة العربية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ باستقبال الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام، واستقبل الرئيس الأمريكى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيب الزياني.

وفى وقت سابق قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء: إن "الإمارات تريد أن تكون لديها علاقة بناءة وإيجابية مع تركيا، لكن السياسة التي تتبعها وإصرارها على ممارسة الانتهاكات هي التي تعيق تحقيق ذلك"، حسب ما نشرته قناة "العربية" الاخبارية.

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وأشار قرقاش، إلى أن الاتفاق مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة ويزيدهما نفوذا إلى أن سياسة تركيا حيال مختلف القضايا العربية دفع الإمارات إلى توطيد علاقاتها مع اليونان، مؤكدا أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، موضحا أن سياسات أنقرة تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها.

وعقب "قرقاش" على تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يضع حدا لتقويض "حل الدولتين" ، مشدد على أن تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو نهج جديد، منتقدًا ما وصفه بـ "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين، لأنه لم يحقق أي نجاح في الماضي والاتفاق "الإيجابي" مع إسرائيل سيحقق النتائج التي نريد أن نراها.