شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى ينفى أنباء سقوط مروحية تابعة له فى الحسكة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى التحالف الدولي الذى تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، ما تردد عن سقوط مروحية تابعة له بإحدى قرى الحسكة، شمال شرق سوريا، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، واين ماروتو، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن "مروحية تابعة للتحالف أجرت هبوطا اضطراريا شمال سوريا"، موضحا أن "الحادث ليس بسبب الأنشطة العدائية في المنطقة، والمروحية هبطت بسلام".. متابعا أن "فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث، ولم يكن هناك أي مصابين". كانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد نقلت عن مصادر صباح اليوم أن مروحية أمريكية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية، بمحافظة الحسكة.

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