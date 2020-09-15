المبعوث الأممى باليمن: حان الوقت لتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الأمن جلسة بشأن تطورات الوضع في اليمن، حيث قال المبعوث الأممى في اليمن، مارتن جريفيث: حان الوقت لتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق.
وأضاف المبعوث الأممى في اليمن، خلال جلسة مجلس الأمن، أن انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل يوميا، متابعا: قلقون جدا إزاء الوضع الإنساني في اليمن.
ولفت المبعوث الأممى في اليمن إلى أن إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء أمام المساعدات مقلق للغاية.
وفى وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، إنه يجب وقف تدخل أطراف صراع اليمن في عمليات الإغاثة مشيرة إلى أنه يثني المانحين عن تقديم مساعداتهم ويعرض الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للخطر.
وتتوقف تدريجيا خدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية التي تحمي الملايين من الجوع والمرض بجميع أنحاء البلاد وسط نقص حاد في التمويل وتعد مخاوف المانحين من عرقلة المساعدات والتدخل في عملياتها من أسباب انخفاض التمويل.
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