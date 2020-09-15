شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" وروسيا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء مع سفير روسيا الاتحادية لدى السعودية سيرجي كوزلزف، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين المجلس وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الجانبين استعراضا، الجهود الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها على مجالات الحياة المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الخليجى" وروسيا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.