شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن تسجيل 149 إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأردن 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3677 .

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و 142 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات إلى 2299 .

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