طرفا الحرب في اليمن سيتوجهان إلى سويسرا لبحث الإفراج عن الأسرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن وفدين يمثلان طرفي الحرب في اليمن سيجتمعان يوم الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان غدا الأربعاء إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

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وأبلغ محمد عبد السلام كبير مفاوضي حركة الحوثي رويترز بأن اللجنة المنبثقة عن حركته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

ويحاول الحوثيون، المتحالفون مع إيران، والحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات وتخفيف أزمة إنسانية في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.