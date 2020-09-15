شكرا لقرائتكم خبر عن طرفا الحرب في اليمن سيتوجهان إلى سويسرا لبحث الإفراج عن الأسرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن وفدين يمثلان طرفي الحرب في اليمن سيجتمعان يوم الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان غدا الأربعاء إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
وأبلغ محمد عبد السلام كبير مفاوضي حركة الحوثي رويترز بأن اللجنة المنبثقة عن حركته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.
ويحاول الحوثيون، المتحالفون مع إيران، والحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات وتخفيف أزمة إنسانية في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر طرفا الحرب في اليمن سيتوجهان إلى سويسرا لبحث الإفراج عن الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.