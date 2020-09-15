شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد غدا الأربعاء "الدورة العاشرة للجنة الأسرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة اجتماع الدورة "العاشرة للجنة الأسرة العربية" (برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية)، غدا الأربعاء 16 سبتمبر2020 عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتمكين الأسرة في المنطقة العربية.

وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة ، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، بأن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، ويأتي في مقدمتها إعداد منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديث الاستراتيجية العربية للأسرة لتواكب التحديات التي تواجهها الأسرة العربية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التماسك الأسري والحد من ظاهرة العنف الأسري من خلال الإستراتيجية التي تعمل الأمانة العامة على الانتهاء من وضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

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ونوهت السفيرة "أبو غزالة" الى أن جدول أعمال لجنة الأسرة العربية سيتطرق إلى دراسة واقع واتجاهات الزواج في العالم العربي بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، وإعداد إستراتيجية للإرشاد الأسري بهدف إرساء منظومة عربية للإرشاد الأسري تدعم قدرات الأسرة في الوقاية من انعكاسات المخاطر التي تهدّدها، وتدعم قدراتها في إدارة الأزمات وتزيد من تماسكها تعزيزاً للأمن الاجتماعي العربي.