شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يحبط محاولة تفجير سوق شعبى فى ديالى شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء محاولة تفجير سوق شعبي في قضاء بعقوبة بحافظة ديالى شرقي العراق، وألقت القبض على الإرهابى المخطِطِ للتفجير، وذكر جهاز مكافحة الإرهاب - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - إنه جرى إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف المواطنين في سوق شعبي في قضاء بعقوبة، من خلال عملية استباقية نفذت "قبل التفجير بدقائق" تم من خلالها اعتقال "الإرهابي" الذي يحمل عبوة ناسفة، وبعض القنابل اليدوية.

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