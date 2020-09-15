شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة أرسلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لطرفى الحرب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بأنه أرسل "مسودة مفصلة" بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي وأن "الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات".
وأضاف المبعوث أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب وأن "التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة أرسلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لطرفى الحرب فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.