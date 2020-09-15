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الأمم المتحدة أرسلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لطرفى الحرب فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بأنه أرسل "مسودة مفصلة" بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي وأن "الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات".

 وأضاف المبعوث أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب وأن "التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن".

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