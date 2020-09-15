شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستقبل وزيرة الداخلية الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيز التي تقوم بزيارة للجزائر.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن اللقاء حضره أعضاء الوفد المرافق للوزيرة الإيطالية، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ووزيرا الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائرى يستقبل وزيرة الداخلية الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.