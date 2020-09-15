جدل في السعودية بسبب "دواء عجيب" لكورونا... الفيديو يختفي بعد تعليق الأمير

© REUTERS / AHMED YOSRI

وقال البلوي، في المقطع الذي نشره رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، إنه "تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية"، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.

وأضاف أنه "تم تطبيق علاجه بالفعل على مئة مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج.

من جانبه، علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على هذا الاكتشاف. وقال في تغريده عبر "تويتر": "لا أشكك في علم الدكتور وفقه الله وجزاه خيرا.. ولكن إعلان اكتشاف دواء لكورونا أمر كبير جدا ينبغي إن صح ذلك إعلانه عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الصحة تحديدا.. سيما أن الدكتور سلمه الله يقول أن الدواء جرب على حالات خطرة بعد موافقتها ونجح.. ننتظر رأيا رسميا".

Advertisements

​في هذه الأثناء، حذف رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، فيديو الطبيب السعودي، بعد ساعتين من تعليق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز.

وأوضح الأمير السعودي في تغريده أخرى: "قلت لا أشكك في علمه ودعوت له بالتوفيق وأن يجزيه الله خيرا.. نتمنى ثبوت فعالية هذا الدواء واعتماده من الجهات المسؤولة لأن هذا أمر فيه خير للبشرية وسيكون إنجازا يدعو للفخر".

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 672 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت 33 حالة وفاة بفعل تداعيات المرض، منذ الأمس. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالوباء 326930، والعدد الكلي للوفيات 4338 حالة.