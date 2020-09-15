السودان... قرار جديد باستئناف النشاط الرياضي في الخرطوم

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإنه بموجب القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة الإتحادية بالرقم (42) للعام 2020 والخاص باستئناف النشاط الرياضي، أصدر عبدالرحيم قرارا باستنئاف النشاط الرياضي بولاية الخرطوم".

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وأضافت "على كل الاتحادات والمؤسسات الرياضية أن تلتزم بتعليمات بروتوكول الوزارة للعودة الآمنة للنشاط الرياضي مع التقييم المستمر للوضع الصحي والفيضانات والسيول واتخاذ التدابير اللازمة".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق، استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد دون جمهور، وذلك بعد توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت أنه "تم رفع التعليق القائم على الأنشطة الرياضية منذ 17 مارس/ أذار الماضي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوصية وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا".

وأعدت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول عودة آمنة للنشاط الرياضي ثم كونت لجنة لمراجعته واعتماده، حيث تم رفع البروتوكول لوزارة الصحة الاتحادية بتاريخ 24 أغسطس/ آب الماضي للتعليق على المحتوى وتحديد موعد عودة النشاط الرياضي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 29 مليون مصاب، بينهم أكثر من 928 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.