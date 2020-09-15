وزير العمل في حكومة الوفاق الليبية ينفي نية السراج الاستقالة

موسكو- سبوتنيك. وقال الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول صحة الأخبار التي تحدثت عن استقالة السراج : "هذه أخبار كاذبة وليس لها أي أساس، وهدفها التضليل الإعلامي والسيد السراج باقٍ وحكومة الوفاق مستمرة".
وحول الهدف من نشر هكذا أخبار في ظل هذه الظروف والتطور السياسي في الملف الليبي، أكد وزير العمل الليبي أن "الهدف هو التضليل فقط، ونحن ننفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا".وكانت وكالة بلومبرغ، قد نقلت في سابق، عن مصدر ليبي مطلع قوله بأن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج يعتزم إعلان استقالته.
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في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رغبة المجلس في إنهاء المرحلة الانتقالية، التي تمر بها ليبيا من خلال تنظيم استفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال المشري، في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، "إن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وشاقة ونؤكد على الرغبة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة".
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