ترامب: الدول الداعمة للفلسطينيين ستوقع اتفاقات مع إسرائيل

واشنطن / الخليج 365



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن جميع الدول التي تدعم الفلسطينيين بالمال، ستوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أذيعت قبيل ساعات من بدء مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.

وأضاف: "كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات (تطبيع) مع إسرائيل".



واعتبر ترامب أن الفلسطينيين أنفسهم "سيلحقون بالركب"، مضيفا أنهم "سينضمون إلى الاتفاقات لأن جميع من يؤيدهم سينضم، وإن لم يفعلوا ذلك فسيتم نسيانهم".



وأردف قائلا: "الفلسطينيون يريدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنهم لا يقولون ذلك علانية".

وفي السياق، أعلن ترامب جاهزية الولايات المتحدة لبيع الإمارات مقاتلات "إف 35".

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واعتبر أنه "ليس هناك مشكلة في بيع مقاتلات إف ـ 35 للإمارات".

وتعارض إسرائيل صفقة بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات بذريعة الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة.

غير أن الجانب الإماراتي يشير إلى أن اتفاق التطبيع "من المفترض أن يكون قد أزال أي عقبات أمام إتمام هذه الصفقة".

وتضمن واشنطن حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من الدول العربية لتمنحها ما تصفه بـ"التفوق العسكري النوعي" على جيرانها.



ويستضيف ترامب، في وقت لاحق الثلاثاء، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما، لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.



وأعلنت البحرين، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

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