سوريا.. الأمم المتحدة ترسل 39 شاحنة مساعدات إلى إدلب

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 39 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية مرورًا عبر تركيا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، عبر معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها شمال غربي سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت أمس الإثنين، 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب مرورًا عبر تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.