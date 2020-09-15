تطبيع جديد بين بنك إسرائيلي مع مصرفين إماراتيين

أبوظبي / الخليج 365



أوردت قناة العربية السعودية (حكومية)، أن بنكا إسرائيليا وقع اتفاقية تعاون مشترك مع بنكين إماراتيين، وسط تزايد اتفاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، منذ توقيعهما اتفاق سلام الشهر الماضي.



ووقع بنك "لئومي" الإسرائيلي، الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع كل من "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، الأكبر في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.



والإثنين، وقع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات وبنك "هبوعليم" أكبر بنوك إسرائيل اتفاق تعاون بينهما، حسب بيان مشترك نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.



Advertisements

وخلال وقت لاحق اليوم، سيتم التوقيع رسميا، على اتفاق تطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، واتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، في حفل يستضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، قال بنك أبوظبي الأول إنه شرع بنقاشات مع بنكي هبوعليم ولئومي "بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل".



وفي 13 أغسطس الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن اتفاق للتطبيع الكامل بينهما، تبعه في 11 سبتمبر الجاري إعلان عن اتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.