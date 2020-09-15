بغداد.. تفجير بعبوة ناسفة يستهدف سيارة دبلوماسية بريطانية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
استهدف هجوم بعبوة ناسفة سيارة دبلوماسية بريطانية، الثلاثاء، في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني محلي.
وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، أن "عبوة ناسفة استهدفت سيارة دبلوماسية بريطانية كانت قادمة من مطار بغداد الدولي إلى المنطقة الخضراء".
وأضاف أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات، واقتصر على إلحاق أضرار بالسيارة الدبلوماسية والسياج الأمني المحيط بالمنطقة الخضراء، وقوات الأمن طوقت موقع الانفجار بالكامل".
ولم يتسن للمصدر التأكد من عدد أو هوية مستقلي السيارة الدبلوماسية البريطانية، فيما لم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن الحادث حتى الساعة 12:20 ت.غ.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول، إن انفجارا وقع قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون وقوع إصابات بشرية.
ويأتي الانفجار عقب ساعات قليلة، من إطلاق مجهولين 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء فجر اليوم، دون وقوع إصابات.
وعادة ما تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالبلاد.
وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله العراقي" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.
وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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