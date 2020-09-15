موريتانيون يحتجون ضد تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
شارك عشرات الموريتانيين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية لدى نواكشوط، رفضا لتطبيع البحرين والإمارات مع إسرائيل.
ونظمت الوقفة الاحتجاجية "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة" (أهلية).
ورفع المحتجون خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارة "التطبيع عار".
وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لاتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، كما أكدوا رفضهم لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
ويستضيف البيت الأبيض، في وقت لاحق اليوم، مراسم توقيع اتفاقي تطبيع كامل العلاقات بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع للاتفاقيتين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة في ظهر قضية الأمة".
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