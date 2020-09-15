منها لجرحى الوطن... قروض حكومية للسوريين

© Sputnik . Zain Alabiden Shiban وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن المصرف طلب في تعميم له من جميع فروعه استئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة والمباشرة حصرا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية. ودعا المصرف إلى التريث في منح قرض المهن لحين صدور تعليمات لاحقة، وكذلك إلى الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة جاري مدين وحسم سندات وغيره لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص. وكان مصرف سوريا المركزي أعلن منذ نحو أسبوع موافقته على السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية والقروض.

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