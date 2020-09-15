زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن زعيم المعارضة الإسرائيلية تأكيده بأن "لا نية" لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

​وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام إلى الاتفاقيات مع إسرائيل.

وأضاف: "هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم وفقا لما أشاهده هنا، بأن دولا أخرى ستقوم بذلك أيضا".

وستُعقد مراسم التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في واشنطن ظهر اليوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر. ومن المتوقع أن ينضم وفد بحريني لتوقيع الاتفاقية.