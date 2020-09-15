استدعاء نحو 14 ألف سيارة في السعودية بسبب عيب خطير وقاتل

وقالت الوزارة السعودية في بيان نقله موقع "سبق" السعودي إنه تم استدعاء 13 ألف و921 سيارة من نوع "لكزس"، بسبب عيوب فنية خطيرة.

وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن السيارات المستدعاة في الفترة من 2013 إلى 2019، من طرازات "إل إس" و"إل إكس" و"جي إس" و"آي إس".

وأوضحت الوزارة السعودية أن استدعاء تلك السيارات، يأتي بسبب خلل في مضخة الوقود.

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​ويؤدي خلل مضخة الوقود في سيارات "لكزس" إلى تعطل وتوقف المحرك عن العمل أثناء قيادة السيارة، ما قد يؤدي إلى حوادث قاتلة ومميتة.

ويؤدي هذا الخلل في مضخة الوقود في سيارات "لكزس" إلى زيادة خطر وقوع الحوادث.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أصحاب السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكيل، من أجل استبدال مضخة الوقود بأخرى مجانا ومن دون دفع أي مقابل مادي لذلك.