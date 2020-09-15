شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1118 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 1118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وست وفيات، في آخر تحديث لبيانات الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الحصيلة تتضمن الإصابات في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين بإجمالي 230 إصابة في المدينة.

وأضافت أنه تم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة فيما توزعت باقي الإصابات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

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ودعت الكيلة المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء وطنهم.

وأكدت في بيانها على أهمية استخدام الكمامات عند الخروج من المنازل والابتعاد عن الأماكن المكتظة وتجنب المناسبات الاجتماعية وغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري واستخدام المعقمات الكحولية.

وقالت إنه يوجد 39 مريضا في غرف العناية المركزة بينهم عشرة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس في مارس آذار الماضي بلغ 41416 تعافى منهم 29031 وتوفي 261.